最后一名被判刑 30亿洗钱案被告苏剑锋判监17个月

30亿元洗钱案被告苏剑锋被判17个月，约1亿7890万元的资产被充公；苏剑锋也是本案最后一名被判刑、刑期最长的被告。

瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）共面对14项控状，其中四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、八项涉及伪造文件意图欺骗，以及两项抵触雇佣外来人力法令。他在上星期四（6月6日）对其中两项认罪，余项交由法官星期一（10日）下判时一并考量。

警方起获了苏剑锋和他妻子陈秋燕名下总值约1亿8700万元的资产，包括现金、房地产、加密货币和轿车等，其中约95%的资产被充公。

根据案情，苏剑锋是在2013年前后，在一名台湾籍男子的邀请下加入非法线上赌博的生意。这盘生意主要经营各种在线赌博网站，让赌客用手机通过网页下注，客源主要是来自中国大陆的赌客。

苏剑锋同意加入，先后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉，负责经营赌博网站和管理工作人员，并为赌博网站打广告。

后来，苏剑锋要让孩子到新加坡求学，便安排孩子在2019年8月到新加坡生活，他则在2020年8月移居本地。

警方去年于8月15日在武吉知马3道的优质洋房逮捕苏剑锋时，从他的保险箱搜出55万零903元的现金，这笔钱全是非法线上赌博的赃款。

另外，苏剑锋的马来亚银行户头在2020年12月，从一家名为Tuo Xin You Limited的公司接收了102万9970元和96万9970元两笔款项。

当银行在2021年3月要求苏剑锋解释这些钱的来源时，他提交伪造的房地产出售合约，称以485万元出售了在迪拜的一个公寓单位，但未注明货币单位。

调查揭露，苏剑锋指示一个叫“苏晓波”的人伪造上述合约以欺骗银行，掩盖这些钱的真正来源。

随着苏剑锋被治罪，涉及30亿元洗钱案的10名被告皆已被判刑。这10人的起获资产超过10亿元，其中超过9亿元资产被充公。

警方早前答复《联合早报》询问时说，当局针对目前被扣押或发出禁止处置令的资产超过30亿元，而这些资产不只来自被控上法庭的10名被告，还属于目前因涉案正在接受调查的17人。

其他被告苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，在5月6日被驱逐至柬埔寨；被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨；王水明（43岁）被判坐牢13个月又六周，服刑后在6月1日被驱逐至日本。这五人都被禁止再入境我国。

张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），皆被判监15个月。王德海（35岁）则被判入狱16个月。（部分人名译音）