亚洲股市多数休市 海指跌9.8点

因市场大幅削减对美国联邦储备局今年降息的押注，亚洲主要股市星期一（6月10日）仅首尔和东京股市在交易，分别下滑0.65％和上涨0.61％。新加坡海峡时报指数截至中午12时下滑9.8点或0.29％，报3320.97点。

美国股市上星期五（6月7日）闭市集体下跌。标普500指数滑落0.11％，道琼斯工商指数下跌0.22％，纳斯达克指数下滑0.23％。

本地股市仅四只海指成份股上涨，扬子江船业（YZJ Shipbuilding）、海庭（Seatrium）和新翔集团（SATS）领涨，涨幅分别为3.32％、2.35％和0.34％。

22只海指成份股下跌，领跌的分别是凯德腾飞房地产信托（CapLand Ascendas REIT）、DFI零售集团（DFIRG）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），跌幅分别为2.64％、2.6％和2.38％。

深圳、上海、台湾、香港和悉尼股市因假期休市，亚洲市场交易清淡。但MSCI除日本外亚洲指数下跌仍下跌0.46％。

上周五公布的最新非农就业报告显示，美国5月新增就业岗位远超预期，并且年度工资增长率重新加速，凸显出就业市场的韧性。期货市场目前反映出市场对美联储的降息预期约为36个基点，低于上周的50个基点，预计9月开始降息的可能性也有所降低。

荷兰国际集团（ING）区域研究主管卡内尔（Rob Carnell）表示，现在很难继续预测美联储将在年内降息三次。

他说：“很多美联储发言人都在谈论只降息一次的可能性，虽然最有可能的结果是我们看到三次变成两次，但也有可能是一次。”

美国国债收益率同样有所上升，反映出市场对美国长期利率走高的预期。

两年期国债收益率和基准十年期国债收益率分别上涨约一个基点，至4.8826％和4.4414％。

日本央行本周也将举行为期两天的货币政策会议，并可能就如何缩减大规模购债计划提供新的指引。