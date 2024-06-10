疑组屋走廊烧物酿火患 中年叔吸入浓烟送院

阿叔疑在组屋走廊焚烧物品，岂料酿火患，阿叔吸入浓烟送院。

这起火患发生于星期一（6月10日）早上8时许，地点在基里玛路加西雅弯（Cassia Crescent）第52座租赁组屋的四楼走廊。

《新明日报》记者接获消息到场，大火已被扑灭，四五名警员在场调查。

附近居民郑女士（70岁，退休人士）透露，住在四楼的一名中年阿叔星期一早上似乎在走廊焚烧物品，才引发火患。

“我听说他在烧一些塑料东西，但不知道具体是什么。我9时多经过时，就看到阿叔被抬上救护车，他当时是清醒的，只是呼吸有点急促、大声。”

记者随后上楼查看，一出电梯就闻到一股刺鼻的烟味，满地灰烬。起火地点在走廊尽头，天花板和墙面都被熏黑，角落还有好几辆被烧毁的脚踏车，都只剩下铁架。

同层居民舒达（33岁）指出，她听到嘈杂声，外出查看，才发现整个走廊浓烟滚滚。“当时有居民正在灭火，也有人拨电通知民防。”

新加坡民防部队受询时证实，星期一早上9时接获相关通报，火患涉及四楼走廊上的物品，民防人员利用消防水管（hose reel）将火扑灭。发言人也称，为了安全起见，与警方疏散了约50人。一人因吸入过量浓烟被送往新加坡中央医院。起火原因正在调查中。