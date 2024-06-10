渣打银行在新加坡设首家全球基金管理公司

渣打银行（Standard Chartered Bank）宣布在新加坡设立它的首家全球基金管理公司。

渣打银行星期一（6月10日）发布的文告说，这是它在新加坡设立的第一家可变动资本公司（variable capital company，简称VCC），名为渣打基金公司（Standard Chartered Funds VCC或SC Fund），这将使银行能够推出一系列基金，为客户提供独特的投资策略。

渣打将与业内领先的全球基金经理合作，与渣打的全球资产类别专家团队产生协同效应，为客户提供难得的定制投资策略。

它说，在初始阶段，这些基金将专门提供给渣打在新加坡、香港和迪拜的优先、优先私人（Priority Private）和私人部门的高净值客户。

渣打银行新加坡及亚细安总裁兼渣打基金公司主席李福祐说：“新加坡是渣打银行至关重要的市场，渣打银行的全球业务都设在这里。在新加坡设立渣打银行首个全球VCC彰显了我们致力于巩固新加坡作为领先区域和全球财富中心地位的决心。通过渣打基金公司，我们将能够从新加坡，为亚洲、非洲和中东主要市场的全球富裕客户，发行和管理创新且切合需要的基金解决方案。”

渣打银行财富解决方案、存款和抵押贷款全球主管兼首席客户官尚明洋（Samir Subberwal）说：“我们很高兴为新加坡、香港和迪拜的高净值客户提供渣打基金公司的首个解决方案，并期待很快将同样的服务扩展到其他主要市场的客户。”