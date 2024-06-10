实龙岗中心一个咖啡店房地产 1300万元卖给金味集团

凯利板挂牌公司金味集团（Kimly Group）以1315万元，买下位于实龙岗中心的一个组屋咖啡店房地产。

金味集团星期一（6月10日）闭市后宣布这项交易。这个房地产是一个两层楼建屋局店屋单位，由一个地面层（一楼）咖啡店和一个在二楼的三房式组屋住房单位组成，屋龄约30年，楼面为358平方公尺。90年租赁期从1994年10月1日起。

金味集团是通过一家独资子公司，行使这个位于实龙岗中心第204座组屋一楼的咖啡店房地产的购买选择权（option to purchase），卖方是Lee Quan Enterprises私人有限公司。卖方是与集团不相关的第三方。

集团将使用内部资源，完成这项现金收购交易。交易条款包括该咖啡店房地产连同截至2025年8月底的租约一起脱售，并且有待获得当局批准。交易预期在2024年12月10日左右完成。

金味集团说：“这个拟议收购符合集团的战略，即扩大在新加坡的食品店网络，并在合适的战略位置出现时开设新的食品店和熟食摊位。集团希望通过其食品零售业务部开设更多熟食摊位来加强市场地位，并将继续探索在成熟住宅区收购和经营更多位于战略位置，并拥有固定客流量的咖啡店的机会。”

它说，这项收购交易考虑到该咖啡店房地产的现有市场估值，以及集团前述的战略。

根据6月7日的一份独立估值报告，这个咖啡店房地产的市场价值是1370万元。这是按直接比较和收益资本化（income capitalisation）两种方法同等权重的计算得出的估值。

金味集团在全岛已经营约80家咖啡店。集团股价星期一涨1.59％，闭市报0.32元。