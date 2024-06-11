美国股市星期一（6月10日）集体上扬，纳斯达克指数上升0.35％，标普500指数上升0.26％，道琼斯工业指数上升0.18％。

美国5月份消费者价格指数将在星期三公布，美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议也将在同日召开，为期两日。这两大重要经济事件可能是影响市场动态的主因。广大市场预期美联储将维持当前利率政策。

新加坡海峡时报指数星期一闭市下跌8.69点或0.26%，报3322.08点。

以下是星期二（11日）可关注的股票：

1.海庭（Seatrium）宣布，董事黎忠汉（51岁）6月30日将卸任，以在7月1日出任财政部常任秘书（发展）。公司也宣布，与GE Vernova公司共同获得TenneT TSO公司的第三份合同，将在荷兰建造一个2吉瓦（GW）的高压直流输电（HVDC）海上电力输送系统。该项目预计于6月开工，2031年投产。新合同是海庭与GE Vernova于去年3月宣布的与TenneT TSO公司的五年框架合作协议的一部分，该协议涵盖三个项目，每个项目价值约20亿欧元（约29亿新元）。

2.医疗保健服务业者Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings（简称SAM控股）宣布，集团与澳大利亚生物制药公司EnGeneIC达成战略合作伙伴关系，为亚洲的癌症治疗带来革命性变化。集团将帮助EnGeneIC在新加坡获得抗癌产品和治疗技术的监管授权，而集团将获得抗癌产品在亚洲17个国家以及抗癌治疗技术在全球的独家分销权。

3.英诺特（Innotek）星期一委任Tan Siang Keng为集团首席财务官，她将负责监督集团的财务和会计、税务、风险管理和投资等工作，并确保公司合规监管要求。

4.Rex国际（Rex International）宣布公司5月的原油日产量减少至1万1207桶。其中，公司持股91.65%的子公司Lime Petroleum AS在挪威Brage油田和Yme油田的日产量达8662桶；公司持股91.81％的子公司Masirah Oil安曼岸外Yumna油田的日产量为2545桶。

5.凯利板挂牌公司金味集团（Kimly Group）以1315万元，买下位于实龙岗中心的一个组屋咖啡店房地产。这个房地产是一个两层楼建屋局店屋单位，由一个地面层（一楼）咖啡店和一个在二楼的三房式组屋住房单位组成，屋龄约30年，楼面为358平方公尺。90年租赁期从1994年10月1日起。

金味集团是通过一家独资子公司，行使这个位于实龙岗中心第204座组屋一楼咖啡店房地产的购买选择权（option to purchase），卖方是Lee Quan Enterprises私人有限公司。