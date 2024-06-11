新航将赔偿SQ321乘客 轻伤者可获赔1万美元

新加坡航空公司已于6月10日向SQ321航班乘客发出通知，受轻伤的乘客将获得1万美元赔偿，伤势较重的乘客则能与新航商议符合他们具体情况的赔偿金额。

新航星期二（6月11日）在脸书发文证实，公司已于前一天通知受SQ321事故影响的乘客，将为他们提供赔偿。

文中提到，新航将为事件中受轻伤的乘客提供1万美元的赔偿；伤势较严重的乘客则能在身体情况良好且做好准备后，根据各自的具体情况与新航商讨赔偿方案。

针对经过医疗评估后，被证实伤势严重、需要长期医疗护理以及要求经济援助的乘客，新航也提出向他们预付2万5000美元。这会是这些乘客获得的最终赔偿中的一部分。

除此以外，新航也将为所有在今年5月20日搭乘SQ321的乘客的机票给与全额退款，包括那些没有受伤的乘客。所有乘客也将能按照相关欧盟或英国的条例，获得延误赔偿。

新航表示已为所有离开泰国曼谷的乘客每人提供1000元来应付即时的开销。新航也为受伤的乘客支付医药费，并在他们的要求下，安排他们的家属和亲人飞往曼谷。