新加坡股市星期二早盘下跌0.27%

法国政治不确定性影响市场情绪，且美国近期内降息机会渺茫，亚太地区股市好坏不一，海峡时报指数星期二（6月11日）早盘高开低走，下跌9.06点或0.27%，报3313.02点。

亚太地区领涨的是首尔股市，涨幅为0.4％。东京股市上升0.23%。

香港股市领跌，下滑1.58%。悉尼、上海、深圳以及台湾股市分别下跌1.39%、1.1%、0.32%以及0.05%。

美国股市星期一（10日）集体上扬，纳斯达克指数上升0.35％，标普500指数上升0.26％，道琼斯工业指数上升0.18％。

路透社报道，摩根大通（JPMorgan）分析师认为今年美国放宽货币政策前景减弱，目前预计美联储到11月才会降息。他们指出，股市似乎忽视了众多风险，包括政治、地缘政治以及市场高度集中的局势。模因股（meme stock）和加密货币交易的激增，也可能寓意市场泡沫。

“因此，我们在模型投资组合中保持防御倾向。”

高盛（Goldman Sachs）分析师在一份报告中表示：“我们预计点阵图将显示今年两次降息，明年四次降息，后年三次降息，以及长期或中性利率的略微上升。”

他们也认为，美联储领导层倾向于两次降息的基准以保持灵活性，但一次降息的基准也是可能的风险，尤其是如果星期三公布的核心消费价格指数（Core CPI）意外上升的话。

本地股市早盘交易量达6亿7713万股，交易额达4亿6785万元；上升股234只，下跌股253只。

18只海指成份股下跌，扬子江船业（YZJ Shipbuilding）、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）以及怡和控股（JMH）领跌，跌幅分别为1.61%、1.52％和1.41％。

11只海指成份股上涨，怡和合发（Jardine C&C）、新电信（Singtel）以及丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）领涨，涨幅分别为0.82%、0.79％和0.76％。