宏茂桥10道咖啡店失火 九个摊位全烧毁 李显龙到场视察

宏茂桥一咖啡店深夜失火，九个摊位全数烧毁，18人紧急疏散。负责德义区事务的国务资政李显龙到场视察，慰问受影响的摊主和居民。

宏茂桥集选区国会议员、国务资政李显龙星期二中午约12时，同基层领袖到访事发咖啡店慰问摊主，了解后续赔偿和修复事宜。（白艳琳摄）

这起火患发生在星期二（6月11日）凌晨约2时40分，地点是宏茂桥10道第407座组屋的咖啡店GHK 407 Food House。

新加坡民防部队在脸书贴文说，来自宏茂桥消防局和碧山消防局的消防员接获通报后赶往火场，动用了四支水枪扑灭火势。

咖啡店大部分摊位被烧毁，另有一部分也因高温和浓烟而损坏。

咖啡店九个摊位被熊熊大火吞噬。（受访者提供）

失火组屋只有两层的高度，警方疏散了咖啡店楼上单位的18个居民，没人在这起事故中受伤。

民防部队指出，根据初步调查，火患相信是由其中一个摊位在无人看管的情况下烹煮食物引发的。

咖啡店大部分摊位被烧毁。（取自新加坡民防部队脸书）

据了解，咖啡店只有杂菜摊位是24小时营业，主管黄友辉（46岁）说，自己当时已经回家，早上才下来处理相关事宜，目前并不清楚事发原因。

宏茂桥集选区国会议员、国务资政李显龙星期二中午约12时，同基层领袖到访事发咖啡店慰问摊主，了解后续赔偿和修复事宜。