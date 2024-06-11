到自助包裹站偷包裹 男子监三周

男子盯上自助包裹站，找到没关好的储藏柜，偷走包裹，再以其他物件取代，让买家以为送错包裹，导致新邮政损失超过2000元，男子最终被判坐牢三周。

被告陈俊义（48岁，行政人员）共面对八项控状，包括偷窃、欺骗、失信等罪行，星期一（6月10日）承认其中四项，余项交由法官下判时纳入考量。

新邮政损失逾2000元

调查揭露，被告想出了从丹戎巴葛坊（ Tanjong Pagar Plaza）自助包裹站（POPStation）偷包裹的计划，找到没有关好的储藏柜，将里面的包裹偷走，再放入其他的物件，好让买家以为自己收到错的包裹。

于是，被告在去年6月25日到9月21日期间，偷走一台iPhone 15Pro、一双鞋子、牛仔裤、运动内衣等，总价值约2197元，导致新邮政为“错误包裹”做出赔偿。

被揭发后，被告于今年4月8日，全额赔偿了新邮政。

另外，去年9月21日，被告捡到一个身份证，但他没有交到警局，反而在以1200元卖掉偷来的苹果手机时，用该身份证进行注册。该手机随后被店家卖出。

被告于去年9月27日被捕。

赢必胜法律事务所的黄国彦律师为被告求情时说，被告没有前科，并对自己的行为深感惭愧，如今也明白不能以这样的方式赚快钱，已向老板和家人坦白一切，恳求法官从轻发落。

主控官则指被告预谋干案，共犯案六次，涉及款项超过2000元，建议法官判他坐牢三周。

法官最终判他坐牢三周。（人名译音）