网络新闻平台Gutzy Asia列为假信息源 经营者两年不得从中营利

由于多次发布不实信息，网络新闻平台Gutzy Asia的网站和社媒专页，被通讯及新闻部长列为假信息源，禁止平台经营者从中营利。

通讯及新闻部星期二（6月11日）发文告说，通讯及新闻部长杨莉明同一天援引防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA），将Gutzy Asia列为假信息源（Declared Online Location，简称DOL）。

这项举措6月12日生效，为期两年，直至2026年6月11日。在这期间，Gutzy Asia的网站、脸书专页和X（前称推特）账号页面都必须附上通知，说明它们已被列为假信息源。

根据POFMA，任何在六个月内刊登至少三则不同的假消息，并接到当局更正指示等要求的网站，须刊登声明说明自己被列为假信息源。

去年10月至今年2月，Gutzy Asia共针对三则不实报道，接获三次更正指示：去年10月指义顺坠楼身亡妇女是菲律宾女佣；今年2月指政府没有为一对生活拮据的夫妇提供足够的经济援助；以及今年2月就部长租住黑白洋房一事发表不实文章。

文告指出，被列为假信息源的平台虽可继续运作，但经营者不得再通过平台赚取利润，以防止经营者通过传播虚假信息获利。

通讯及新闻部也促请公众，在浏览Gutzy Asia及获取信息时，应格外谨慎，并进行额外的事实查核。

除了Gutzy Asia，目前还有九个平台被列为假信息源，包括：革新党秘书长肯尼斯的脸书、Instagram、X与LinkedIn专页和他经营的“The Ricebowl Singapore”网站；以及The Online Citizen Asia（简称TOCA）的网站、脸书、X和LinkedIn专页。

TOCA去年7月被列为假信息源后，经营者当时在网站发声明说，公司现有员工将过渡到新平台Gutzy Asia。根据Gutzy Asia的网站简介，它是一家总部位于台湾的媒体公司。