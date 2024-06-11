马洛尼出任大华银行泰国首席执行官

大华银行的泰国市场领导层洗牌，马洛尼（Richard Maloney）将接替陈俊兴，出任大华银行（泰国）首席执行官，新任命从7月1日起生效。

大华银行（UOB）星期二（6月11日）宣布这项人事调动。

陈俊兴将返回新加坡，担任大华银行集团治理、风险与合规副主管。同时，原为大华银行（泰国）零售银行与品牌主管的维拉（Vira-Anong C Phutrakul）将出任大华银行（泰国）批发银行主管兼副首席执行官一职。

马洛尼在银行业拥有40年经验，涉足批发银行、资本市场以及零售银行领域。马洛尼自2014年加入大华银行以来，一直担任集团批发银行首席运营官。加入大华银行前，马洛尼曾在一家国际银行担任亚细安区首席运营官。他的职业生涯始于纽约金融界，随后在伦敦、香港和新加坡工作。

作为集团批发银行首席运营官，马洛尼负责制定和执行战略要事，在推动银行业务增长方面扮演重要角色。在新职位上，马洛尼将致力于加强大华银行（泰国）的数码化能力，扩大产品范围，并将客户连接到泰国及大华银行集团区域网络的市场机遇。

陈俊兴于2012年加入大华银行

陈俊兴于2012年以集团信用（零售）主管的身份加入大华银行。2016年，他还担任了集团商业银行主管，然后成为大华银行（泰国）首席执行官。在他的领导下，大华银行成长为泰国第二大外资银行和前三大信用卡发行机构之一。陈俊兴还推动了外国直接投资进入泰国的战略要事，并支持区域客户进入新市场。

在新岗位上，他将负责集团风险管理、集团合规、集团法律和秘书处，并监督各种交易信用审批群组和资产追回管理。

大华银行副主席兼总裁黄一宗表示，马洛尼作为一名经验丰富的银行从业员，非常适合与同样经验丰富的维拉一起领导集团泰国业务下一阶段的发展。

大华银行星期二闭市跌0.52%，报30.57元。