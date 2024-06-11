能源管理系统功能升级 可更有效管理新能源

新加坡的能源管理系统功能升级，利用人工智能和机器学习，更好地监控全岛的输电网络和发电厂，协助当局及时应对任何突发状况，进一步提高电网的韧性和可靠度。

随着工业加大减排，以及电力密集型行业如先进制造业和数码经济加速发展，我国电力系统的峰值需求，预计在未来五年内，将以高达5％的年均复合年增长率攀升。我国因此需要更多新能源，如太阳能和跨境进口电力，以满足需求。

为此，升级后的能源管理系统（Energy Management System，简称EMS II），将能更有效地管理这类新的低碳能源，包括更准确地预测太阳能的电力产出。同时，新系统也具备自动发电控制功能（Automatic Generation Control），可让新加坡能源市场管理局更好地管理和输配太阳能，确保电力供应稳定。

能源局副局长苏叶春星期一（6月10日）向媒体讲解升级版的能源管理系统时说，目前电力市场有95％还是依赖天然气发电，但随着我国能源转型，更多的可再生能源如太阳能和进口能源将连接到电网。

他指出，当局大约每10年就会对系统进行升级，这次强化系统功能，不仅能确保电网持续稳定，也通过结合新能源的管理，为迈向洁净能源和净零目标铺路。

过去的能源管理系统，只能利用全岛各地的太阳辐照度数据，来估计太阳能发电量。但是，由于太阳能会根据天气条件如阴雨天发生波动，因此要预测电力输出具有挑战性，也可能导致太阳能的电力供需之间出现不平衡。

如今，新系统中的太阳能光伏预测模型（Solar Photovoltaic Forecasting Model）利用来自全岛实时的太阳辐照度传感器、卫星图像等数据，再通过机器学习算法来预测太阳能的输出。新模型不仅能提前一小时预测全岛范围内的太阳辐照度，而且从今年2月启用以来，准确率超过90％。