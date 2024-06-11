新加坡科技独角兽智慧芽年收入突破1亿美元

新加坡知识产权和研发情报公司智慧芽（Patsnap）2023年经常性收入（Recurring Revenue）突破1亿美元（约1亿3500万新元），同比增长20%。

智慧芽星期二（6月11日）发文告宣布这一消息。目前，来自50个国家和地区的1万2000多个知识产权和研发团队，利用智慧芽的人工智能（AI）平台来提升效率和生产力。

在知识产权和研发情报领域，智慧芽通过扩展其服务套件取得增长，包括用于撰写专利、生成权利要求对比图（claim charting）和进行自由运营搜索（freedom to operate searches，简称FTO搜索）的AI工具。

其中，权利要求对比图是一种分析和可视化工具，用于比较专利要求与现有技术或竞争对手产品。通过将专利权利要求分解为各个元素，与现有技术或产品的特征进行对比，以确定专利的独特性和有效性。权利要求对比图通常用于专利诉讼、专利审查、专利无效和自由运营（FTO）分析等方面，以评估专利覆盖范围和潜在的侵权风险。

自由运营搜索是指对现有专利和知识产权的调查和分析，以确定某一产品、技术或工艺在特定市场上是否可以在不侵犯他人专利权的情况下进行生产、使用或销售。这种搜索通常在新产品开发和市场推出之前进行，以避免未来可能面对的专利侵权诉讼。

此外，在生命科学和材料科学领域，智慧芽提供旨在加速药物和材料发现以及增强协作的解决方案。过去三年，公司的生命科学产品年复合增长率超过50%，目前服务用户超过20万。

公司在文告中表示，对人工智能的关注一直是其增长的关键驱动力。公司开发了基于高质量创新数据的大语言模型（LLM），帮助用户简化创意生成过程。

公司创办人兼总裁张济徽表示：“对AI的投入仍是重中之重，我们专注于创新AI产品套件，以支持创新者。在所有科学领域和行业中，我们尤其对生命科学和材料科学潜在的价值创造感到兴奋。”

文告说，随着产品和市场不断扩大，公司正积极探索战略并购机会，以进一步增强能力，巩固市场地位。

智慧芽成立于2007年，客户遍布全球各行业，包括美国国家航空航天局（NASA）、特斯拉、迪士尼、Adobe以及新加坡国立大学等。它是在2021年成为估值超过10亿美元的起步公司，因此被誉为新晋独角兽（估值至少达10亿美元）。