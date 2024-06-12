义顺真查鲁区建1万住宅单位 综合项目设小贩中心巴士转换站

在义顺一带新发展的真查鲁（Chencharu）住宅区，将兴建约1万个住屋单位，其中首批预购组屋单位6月推出。区内也将建造一个结合新巴士转换站、小贩中心和商店的综合发展项目，以及公园等设施，打造富有活力的公共空间。

建屋发展局星期三（6月12日）公布真查鲁区的发展总蓝图，计划把这个新住宅区发展为一个充满活力、衔接社区和文化遗产的村庄。

位于卡迪地铁站附近的真查鲁区占地70公顷，面积相当于约130个足球场，由义顺1道、2道及三巴旺路围绕，原址是义顺原生园（Orto），在2019年总发展蓝图下规划为新住宅区。

国家发展部长李智陞今年3月初在国会宣布，政府将在义顺发展新的住宅区，以满足人们的住屋需求，让更多有意住得靠近父母的家庭能得偿所愿。当局将在2040年之前，在真查鲁兴建约1万个住屋单位，当中至少八成是组屋。

首个预购组屋项目将在6月销售活动中推出，约有1270个单位，包括两房式灵活单位至五房式单位。

首个预购组屋项目将在6月销售活动中推出，约有1270个单位，包括两房式灵活单位至五房式单位。（构想图／建屋局提供）

建屋局计划在真查鲁中心，打造一个从东到西横跨整个住宅区的社区街道，把新邻里公园和卡迪地铁站附近的现有公园连接起来。社区街道旁也将兴建新的综合发展项目，结合巴士转换站、小贩中心和邻里商店等设施。

建屋局说，公园设计着重促进身心健康，有游乐场、健身器材、草坪、运动场地和康疗花园，方便居民活动和休闲。（构想图／建屋局提供）

当局也将兴建一条约长400米的新路真查鲁连道（Chencharu Link），由北至南衔接到真查鲁中心，并沿着新路两旁建造住屋和设施。这条新路将让巴士专用，连接至卡迪地铁站，以及义顺2道和三巴旺路的巴士站。

此外，区内也将设有新的教育学府和疗养院，以满足不同年龄层居民的需求。

50号黑白洋房将翻新成社区空间

区内的农耕义工团体“聚友爱”（Ground-Up Initiative）和活龟鳖博物馆（Live Turtle and Tortoise Museum），将从现有地点迁移至卡迪内政团队战备人员协会俱乐部毗邻。

峇顺芭路（Bah Soon Pah Road）50号黑白洋房将翻新成社区空间，周围将辟设新公园。建屋局说，公园设计着重促进身心健康，有游乐场、健身器材、草坪、运动场地和康疗花园，方便居民活动和休闲。公园也会设有历史走道，介绍真查鲁的历史。