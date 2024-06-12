义顺区将增建第三座小贩中心

义顺区将迎来全新的小贩中心，为居民提供更多可负担的用餐选项。这是继忠邦巴刹与熟食中心和义顺公园小贩中心之后，该区的第三座小贩中心。

配合建屋发展局公布义顺真查鲁（Chencharu）住宅区的发展总蓝图，国家环境局星期三（6月12日）也发文告宣布将在义顺建造新小贩中心的消息。

建屋局6月将在真查鲁区推出首个预购组屋项目，这个项目正对面也会建造一个结合小贩中心、巴士转换站、商店和住宅单位的综合发展项目。不过，环境局的文告并未说明新的小贩中心会否设有湿巴刹，以及预期建造和落成的时间表。

政府在2011年宣布有意兴建10座小贩中心，并于2015年再宣布建造多10座小贩中心，尤其是在餐饮选项相对不足的新住宅区，以确保持续增长的人口能够享有价格合理的食品选择。

迄今为止，已有12座新小贩中心建成并投入运营，包括位于盛港汇二楼的万国熟食中心、三巴旺区内的武吉坎贝拉小贩中心、位于茨园民众俱乐部的茨园小贩中心、盛港芬维尔小贩中心、翻新改造后的裕廊西熟食中心，以及淡滨尼天地小贩中心等。

当局早前也陆续公布了另外七个新小贩中心的地点。其中，位于盛港的Anchorvale Village小贩中心和兀里村（Woodleigh Village）小贩中心预计今年中启用，榜鹅岸小贩中心则预计在下半年开业。