投资者等待美国最新的消费者价格数据出炉，以及美联储会议决定之际，星期二（6月11日）美国隔夜股市中的两个股指以历史新高收市，逆转早前的损失。

标普500指数上扬0.27％或14.53点，闭市报5375.35点，纳斯达克指数添加了151.02点或0.88％至17343.55点；道琼斯工业指数则下滑0.31％或120.62点至38747.42点。

本地股市观望气氛浓，星期二闭市下跌12.87点或0.39％，海峡时报指数收报3309.21点。

星期三（6月12日）已经开始交易的股市涨跌不一。日本股市下跌0.67%，澳大利亚股市下滑0.38%，韩国股市则上扬0.50%。

以下是星期三可关注股票：

*卓越自动系统（Advanced Systems Automation）宣布完成并股（share consolidation）并在11日生效。公司将每65股并为1股，并股后的发行股本为3亿4345万多股。

*宇宙钢铁（Cosmosteel Holdings）宣布，新加坡交易所不反对公司就脱离观察名单期限延长12个月的申请。公司表示需要更多时间满足脱离观察名单的条件。另外，公司旗下全资子公司接受买方要约出售第2洛阳路的货仓，售价为900万元。

* 康盛人生集团（Cordlife）发布截至3月底的2024财年首季业务报告显示，集团转盈为亏，蒙受1160万元净亏损。

由于集团向所有受到脐带血储存不当影响的活跃客户，退还事故发生至今所缴交的年费，以及免收后续费用，这导致营收逆转约970万元。卫生部将停业期限延长三个月至9月，这预计将进一步对集团的财务表现产生负面影响。

* 三立环境（Sanli Environmental）宣布，全资子公司Enviro Plant & Engineering（Enviro），与再生能源科技公司万日（Mursun）成立合资公司Zaison Energy，承担废弃物转制能源（waste-to-energy）气化项目的工程、采购和建造工作。

合资公司的发行股本为5万元，并分为5万普通股；Enviro持有65％股权，万日持剩余的35％股权。

* 方圆集团（ValueMax Group）宣布，在SDAX交易平台推出三个月到期的商业票据005系列，年利率4.95％，预计从合格投资者和机构投资者筹集2000万元至5000万元资金。

另外，集团也在ADDX交易平台推出011系列票据，同样是三个月到期，年利率4.95％，预计筹集1000万元至2500万元资金。