四个星期天 地铁东北线首班发车时间延至8时

在6月30日至7月21日间的四个星期天，地铁东北线首班车发车时间将延后至早上8时，届时当局也将为受影响乘客提供接驳巴士服务。

陆路交通管理局和新捷运星期三（6月12日）发联合文告说，配合东北线延长线新设的榜鹅海岸站（Punggol Coast）的系统测试与准备通车工作，东北线列车运营时间将有所调整。

受影响的四个星期天分别是6月30日、7月7日、7月14日和7月21日，列车服务将延至早上8时开始。

为尽量减少列车时间调整对乘客造成的影响，新捷运将在上述日期的受影响时段，提供接驳巴士服务。

其中，21号接驳巴士路线将往返榜鹅站和实龙岗站，22号路线则往返实龙岗站和港湾站，在沿途每个东北线地铁站停靠。这两条接驳巴士路线均为每三到八分钟一班，票价与地铁票价相同。

文告说：“乘客在使用接驳巴士服务来往于受影响车站时，也应考虑到额外的通勤时间。”

当局也说，在临时调整期间，将有工作人员被派往受影响的地铁站提供帮助，站台将张贴有关接驳巴士服务和替代出行路线的海报，所有地铁站也将定期播放有关服务时间调整的广播。

乘客可选择搭乘其他现有的巴士服务，换乘其他地铁线继续行程，当局建议乘客在出行前先规划行程、查看最新的出行信息。相关信息将发布在陆交局的MyTransport.SG应用，以及陆交局和新捷运的社交媒体平台账号上。

当局感谢乘客的理解和耐心等待。“我们正致力于在今年底前启用新的榜鹅海岸站，以加强地铁连接，为东北部地区的乘客提供更大的便利。”