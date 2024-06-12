不归还托盘和餐具 逾5000食客收书面警告九人接罚单

去年6月1日起，执法人员在小贩中心、咖啡店和食阁记下不归还托盘和餐具的食客的个人资料。截至目前，共有5000多名初犯的食客收到书面警告，九人因重犯而被罚款。

今年是我国“公共卫生之年”（Year of Public Hygiene），永续发展与环境部鼓励全民加强卫生习惯，共同努力维持高标准的公共卫生，促进良好的社会责任。

国家环境局连同新加坡食品局星期三（6月12日）发文告说，根据观察，绝大多数食客会主动清理餐桌上的垃圾，并归还托盘和餐具。当违规的食客被要求清理垃圾和归还托盘时，他们也会配合。

今年4月，小贩中心的托盘和餐具平均回收率（Tray and Crockery Return Rate，简称TCRR）为93％，远高于2021年8月的65％。2022年12月，咖啡店和食阁的平均回收率，达到90％。

许多小贩中心的卫生表现出色，例如芬维尔（Fernvale）小贩中心与巴刹、马吉街（Market Street）熟食中心，以及忠邦巴刹与熟食中心，平均TCRR达到98％。

文告指出，加强执法是为了确保大多数人继续保持归还托盘和餐具的良好习惯，不受少数害群之马的影响。当局不会对无法清理桌子的人，例如体弱多病的老人、残障人士或儿童，采取执法行动。如果他们有家庭成员或同伴在场，应协助他们清理桌子。