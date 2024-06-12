新加坡股市星期三早盘微升0.16%

尽管美国隔夜股市高收，依然无法振奋亚太投资者的情绪。星期三（6月12日）亚太股市早盘普遍走软。新加坡海峡时报指数开盘走高并保持上升力度，中午休市前微涨5.22点或0.16%，报3314.43点。

亚太股市早盘普遍弥漫谨慎气氛。美国即将公布消费者价格指数（CPI）和美联储对利率走向决定，以致投资者采取被动策略。

另一方面，中国统计局12日公布的5月份CPI同比上涨0.3%，环比下降0.1%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比则上升0.6%。

在生产者价格指数（PPI）方面，5月份指数同比下降1.4%，环比上涨0.2%，停止了前六个月连续下降趋势。

截至中午12时，除了深圳、韩国与台湾股市上扬，其他股市都走低。深圳股市上涨0.52%，韩国与台湾股市分别起0.4%和0.93%。

香港领跌亚太股市，跌幅达到1.41%，日本股市滑落0.65%，澳大利亚下跌0.54%，而上海股市则微跌0.02%。

新加坡股市早盘交易量达6亿7667万股，交易额4亿5146万元，上升股209只，下跌股237只。

海指成份股跌多涨少，11只股价上扬，15只下跌，四只持平。

跌幅超过2%的是新翔集团（SATS）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）早盘跌幅都是2.05%；泰国酿酒（Thai Beverage）则重挫3.92%。

上升股方面，星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）领涨0.93%，新电信（Singtel）和凯德投资（CapitaLand Investment）的股价同样有0.78%的涨幅。

三只银行股早盘股价都上升，星展集团起0.56%，大华银行和华侨银行分别走高0.52%和0.35%。