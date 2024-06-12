颜金勇出任经发局国际咨询理事会主席

副总理兼贸工部长颜金勇接替总理兼财政部长黄循财，从6月1日起出任新加坡经济发展局（EDB）国际咨询理事会（International Advisory Council）主席。

经发局星期三（6月12日）发布文告，宣布这个消息。黄总理自2023年7月担任理事会主席。

黄总理在文告中指出，国际咨询理事会是一个让新加坡了解行业专家和领导者观点、极具价值的平台。去年，理事会针对新加坡整体竞争力，以及在这个世界有更好立足点可采取的行动，展开了丰富的讨论。

黄循财说：“当我们考虑在竞争中保持领先所需的行动与策略，我发现理事会成员的见解非常实用。”

颜金勇说：“在全球经济结构性变化中，如日益激烈的地缘政治纷争、科技发展和气候变化，新加坡必须紧跟外部趋势，在全球舞台保持关联性，继续吸引优质投资。这样，我们才能不断增强经济实力，造福所有新加坡人。”

颜金勇也就黄循财总理在过去一年担任理事会主席表达了感谢，并表示期待与理事会成员共同制定策略，建立一个经济蓬勃、有韧性的新加坡。

经发局的国际咨询理事会成立于1994年，目前有16名成员，他们主要是来自全球各地、各行各业领先企业的领导层。颜金勇将在今年10月，主持理事会的第22届会议。