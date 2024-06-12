欧锦赛将开踢 政府加强执法严打非法赌博

2024年欧洲足球锦标赛，将于新加坡时间星期六（6月15日）凌晨拉开序幕。在这期间，政府将加强执法行动，并促请公众勿向非法赌博团伙下注。

为期一个月的欧锦赛，料吸引不少本地球迷追看和下注。内政部和社会及家庭发展部星期三（12日）发表联合声明说，欧锦赛期间，当局将加强执法力度，严打非法赌博与问题赌博。

根据赌博管制法令，新加坡博彩公司是唯一可在本地提供实体和线上体育收注服务的公司。



文告说，新加坡警察部队将对违法者采取严厉行动，包括通过任何形式协助赌博集团的人。

警方2023年针对非法赌博活动，进行超过300次执法行动，共逮捕超过450人。此外，警方也和多方合作，注销用来宣传非法赌博内容的电话线，并且关闭涉案的银行户头。

赌博管制局至今已屏蔽超过3400个非法远程赌博网站，以及约260个银行账户，涉及款项超过3600万元。

召集非法赌博活动者一旦罪成，将被处以最高50万元的罚款，并判监最长七年。向无执照赌博业者下注的人，可被罚款最高1万元，或监禁最长六个月，或两者兼施。

2022年世界杯 国际刑警与新加坡等19国联手执法

全国预防嗜赌理事会自2006年起，就在大型足球赛事期间推出公共教育计划，向公众宣导相关信息。理事会今年将在电视、报纸、数码和社交媒体平台投放广告，提醒公众过度参与足球博彩的祸害。

2022年卡塔尔世界杯足球赛期间，全球各地也有不少不法分子借着这股足球热推出赌球活动，趁机大捞一笔。

为打击非法赌博和洗钱活动，国际刑警在2022年11月至2023年1月，展开代号“SOGA IX”的全球执法行动，共有19个国家参与，包括新加坡。

我国警方之前透露，2022年9月21日至2023年1月21日在全岛多处展开执法行动，61名年龄介于24岁至78岁的男女，因涉及远程赌博活动被捕。