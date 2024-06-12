投资30亿元 德国世创电子本地第三个晶圆生产设施开幕

德国晶圆制造商世创电子（Siltronic）投资30亿元的300毫米晶圆生产设施星期三（6月12日）正式开幕，标志着世创电子在新加坡的第三个也是最大的晶圆生产设施建成。

新开幕的晶圆设施位于裕廊集团（JTC）淡滨尼晶圆制造园内，占地15万平方米，与世创电子另外两个晶圆生产设施通过一条310米的天桥相连。

新设施于今年年初正式投入生产，预计年底产量可达每月10万个晶圆，未来几年将实现满负荷生产。另外，在现有1000名员工的基础上，新设施还将再创造大约600个岗位，涵盖研究到工程等各个领域。

副总理王瑞杰星期三出席开幕仪式时说，过去几十年，新加坡一直致力于半导体领域，与世界各地的合作伙伴合作，加强全球供应链和价值链。如今，半导体行业占新加坡整体制造业增加值的近25%。

副总理王瑞杰6月12日出席世创电子最新晶园生产设施开幕仪式，并发表讲话。（郑一鸣摄）

世创电子自1999年起在新加坡生产。王瑞杰说，信任是新加坡与世创电子合作的基石。自1999年以来，双方逐渐建立起彼此间的信任和了解，每个后续工厂都专注于更先进的晶圆。

他说，新设施为新加坡与世创电子的长期伙伴关系开启新篇章。“我相信它将为我们带来许多新的机会，让我们能够相互合作，并与生态系统中的其他成员合作，实现具有影响力的创新。”

世创电子首席执行官赫克迈尔（Michael Heckmeier）发言时说，尽管遇到冠病疫情和供应链中断的挑战，新设施仍如期按预算建成。

赫克迈尔说，人工智能、电动车和数码化等大趋势凸显对半导体和晶圆日益增长的需求。“我们已做好充分准备，通过在新加坡新建的全新尖端晶圆厂来满足这一需求。”