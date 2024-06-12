绿动新加坡正式开跑 王瑞杰：全民努力保持公共卫生

随着城市快速发展和人口密度增加，公共卫生将变得更加重要。副总理王瑞杰说，公共卫生是我国的优先事项，这包括确保环境清洁、空气和水质纯净以及食品安全。

王瑞杰星期三（6月12日）为绿动新加坡（Go Green SG）主持推介。他致辞时强调，公共卫生是我们享受宜居家园的基础，每个人都有责任为建设一个清洁、绿色和可持续的新加坡尽一分力。

“公共卫生是防止病毒传播和保障人们健康的关键。冠病疫情期间，勤洗手和戴口罩等个人习惯，就是第一道防线。公共场所的消毒也非常重要，特别是餐馆和公共厕所等人多的地方。为了改善公共场所的卫生状况，政府当时也推出新加坡保洁运动（SG Clean）质量标准。”

根据新加坡管理大学最新发布的公共环境清洁满意度调查，94％的新加坡人对公共卫生的整体水平感到满意，达到2019年以来的最高水平。然而，一些痛点仍然存在，比如大型公共活动出现乱扔垃圾的现象，咖啡店和小贩中心的公共厕所很脏。

“我们还有很多事情要做，不过每个人只需养成简单的好习惯，比如垃圾分类、归还托盘、保持厕所干净和干燥，都有助于保持公共空间的清洁和卫生。”

王瑞杰说，一年一度的绿动新加坡旨在凝聚全民履行社会责任，建设一个清洁、绿色和可持续的新加坡。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，以及交通部兼永续部高级政务次长马炎庆，也出席推介活动。