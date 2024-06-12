新马领导人期待继续解决两国悬而未决问题 黄总理：建立信任最关键

马来西亚首相安华认为，新加坡和马国之间悬而未决的水供、飞航情报区，以及海事边界问题，早就应该“昨天就解决了”，他接下来希望两国可以加快磋商的速度，通过解决这些问题，向本区域乃至全世界展示，两个关系良好的邻国该如何行事与互动。

我国总理兼财政部长黄循财星期三（6月12日）到马国进行介绍访问。他下午同安华一起举行联合记者会时也说，双方都同意要继续为两国官员提供战略方向，推动讨论取得进展，并希望在新马领导人非正式峰会今年较迟时候举行时，能回顾所取得的进展。

他说：“这些问题很复杂，可能需要一些时间来解决。我们坚定地要以一种让双边关系继续繁荣的方式，来解决这些问题。”

黄总理也强调，新马之间必须以双赢的方式解决问题，就算彼此间有分歧，也始终要专注于总体关系这个更大的格局。

安华指出，新马之间虽然在这些未决问题上有细微的差异，但这不应该阻止两国探讨新的合作渠道，而且双方在水供和飞航情报区方面已经有共识，只是有一些细节问题需要展开讨论，这些越快解决，对双方越好，接下来就可以处理海事边界问题，以及推进经济特区等的建立过程。

他强调：“我们必须解决这些问题，不能回避。这是我们双方作为好邻居应该相处的方式。我有雄心，要向这个地区和全世界，展现好邻居之间的行事与互动。我期待友好地解决这些问题。”

黄总理也说，新马之间的差异不应影响或扭曲两国的整体关系，更不应该减少追求新合作领域的可能。

他说：“这就是我们在思考和解决这些问题时秉持的精神。我们期待，就算不能完全解决，也能在即将到来的领导人非正式会议上，看到所有问题都取得良好的进展。”

针对媒体问及黄总理接班后走访马国所要优先处理的事项，黄总理回复说：“我刚接任（总理），先不谈要优先处理的项目或议程，而是专注于人际关系，与安华首相建立好关系，因为建立信任是最关键的。”