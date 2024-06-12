商业区连续两天推出办公楼 罗敏申路112号邀买家出价

中央商业区连续第二天有办公房地产出售，罗敏申路112号办公楼以邀请买家出价的方式推出市场，卖家并未提供指示价。

联合销售这座大楼的房地产咨询公司高纬环球（Cushman & Wakefield）和世邦魏理仕（CBRE）在星期三（6月12日）发表联合文告说，这座永久地契办公楼有14层，地面层有餐饮单位，其余面积为办公空间。大楼的总净出租面积为9万1238平方英尺，目前的租用率超过95%。

大楼建于1980年代，业主耗资1200万元进行大面积翻新，包括地面层的大楼外观、五脚基、大楼正门、地面层零售空间，以及电梯、厕所等公用区域。大楼也铺设骑行终点停车架、沐浴设施和提升冷气系统，以支持环保。这项资产提升计划在去年第三季完成。

文告说，大楼靠近四个地铁站。附近其他经过重新发展的办公楼如Shenton House、珊顿大道8号和铂海综合大厦。

高纬环球提供给《联合早报》的数据显示，乙级办公楼虽然屋龄较大且楼面较甲级办公楼小，但颇受租户青睐。截至今年第一季，空置率为10.2%，虽然高于甲级办公楼的3.6%空置率，但租用情况仍属良好。

高纬环球新加坡及东南亚研究部主管黄显洋说：“一般上，旧建筑都经过全面翻新，尤其是拥有良好可持续发展特点的大楼。租用率很高的罗敏申路112号办公楼，因为使用能源超低而获得建设局绿色建筑标志白金奖。”

他指出，大楼翻新前，租用率约80%，平均租金为每平方英尺6元至7元，翻新后最近签署的一份租约，租金上升到双位数。

中央商业区最近的办公房地产活动频繁，位于罗敏申路的新加坡工商联合总会中心（SBF Center） 有三个相连分层地契甲级办公楼单位在星期二（11日），以招标方式抵押出售。卖方未透露指标价。