OBU推新功能 提供预计抵达时间和停车位信息

已安装新智能行车器的车主，今后可通过触屏显示器，掌握前往特定地区的所需时间、中央商业区主要大楼的停车位数量，以及重大活动的封路信息。

陆路交通管理局星期三（6月12日）在脸书发文说，为已安装智能行车器（On-Board Unit，简称OBU）的车主推出更多增值服务，其中一项是改善实时路况功能，让出行更顺利。

开车人士使用快速公路时（不包括加冷—巴耶利峇快速公路和滨海快速公路），触屏显示器会显示前往主要目的地的预计所需时间。陆交局之后将把这项功能，扩大至更多道路和地点。

许多驾车人士前往中央商业区或乌节等主要购物区时，总为停车位问题烦恼。OBU增添新功能，显示滨海中心（Marina Centre） 、乌节及港湾一带的主要大楼是否有停车位，帮助车主节省时间。陆交局未来同样会把这项服务，扩大到更多地点。

驾车者也可通过OBU，接收到大型活动，如国庆庆典和世界一级方程式赛车（F1）的相关道路关闭信息，方便他们提早规划路线。