男子涉拆闸门破坏锁轮器 周四将被控

涉嫌拆下停车场收费闸门栏杆、破坏锁轮器，46岁男子落网后，将以偷窃和恶作剧的罪名被控上法庭。

社交媒体日前流传一段视频，一名男子在停车场收费闸门前下车，手持美工刀，将绑着闸门栏杆的束带割开，再将栏杆扔到一旁。当时的停车费用显示为46元2角1分，男子在视频中边拆边说“我故意拆”。

这起事件发生在5月24日，地点是文礼布罗街（Buroh Street）10号的West Connect Building工厂。

新加坡警察部队星期三（6月12日）发文告说，警方于5月24日接获报案，指有人涉嫌盗窃停车场收费闸门栏杆，以及破坏大楼管理层的锁轮器（wheel clamp）。

经过调查，裕廊警署的查案人员在接获报案的同日就锁定了涉案男子的身份，并于星期三逮捕他。

初步调查显示，男子涉嫌使用金属利器破坏两个锁轮器，损失金额约500元。他事后还拆除了大楼停车场的闸门栏杆，然后存放于他在大楼的店内。男子也在社媒发布事件经过。

男子将于星期四（13日）被控两项罪名。根据刑事法典第379节条文，偷窃罪一旦罪成，可被判坐牢最长三年，或罚款，或两者兼施；根据刑事法典第426节条文，恶作剧一旦罪成，可被判坐牢最长两年，或罚款，或两者兼施。

警方指出，当局不会容忍这类明目张胆的犯罪行为，违法者将被逮捕，依法严惩。