大选何时举行 黄总理：人们可根据活动行程推测

亚细安峰会将于今年10月举行，11月则有亚太经合组织峰会，以及二十国集团峰会两场重要的国际会议。对于全国大选有否可能在今年内举行，黄循财总理说，这些活动行程是公开的，人们能知道他几时不在本地，大家可以自行推测。

在马来西亚进行介绍访问的黄总理，星期三（6月12日）结束行程后接受新加坡媒体采访时，没有正面回答有关大选可能何时举行的问题。他笑说，人们可以标出他哪些日子会比较忙，哪些时候不在本地，又有哪些时候会在，所以大家可以凭此推测。

“当我们认为时机成熟了，决定举行大选时，人们自然就会知道了。同样的，一旦选区范围检讨委员会成立，并且完成了它的任务后人们也会知道，到时大家就会为选举做好准备。”

但黄总理说，目前而言，无论是国内议程或是外交事务，他还有许多工作要完成。

今年的亚细安峰会将于10月6日至11日间在老挝举行；亚太经合组织（APEC）峰会11月10日至16日间在秘鲁举行；二十国集团峰会则紧接着于同月18日和19日在巴西召开。

新加坡虽然不是20国集团成员国，但作为“全球治理小组”（Global Governance Group，简称3G）的召集国，我国从2010年起几乎每年都受邀出席峰会。

回顾过去四届大选，选区范围检讨委员会从成立到公布报告的时间最短约两个月，从公布报告到投票日则隔一个多月至四个月。