骗子冒买家发钓鱼链接行骗 594人受骗130万元

骗子假冒网购平台的买家发送钓鱼链接，盗取受害商家的个人资料行骗。今年4月至今，至少有594人误坠这类骗案，损失金额至少有130万元。

新加坡警察部队星期三（6月12日）发文告提醒公众，慎防近来发生在Carousell、脸书市场（Facebook Marketplace）等的钓鱼骗案。这类诈骗团伙会冒充买家，通过网购平台的聊天功能与受害卖家接触，敲定交易后，骗子会用网购平台或送货公司的名义，声称款项已汇给受害卖家。

骗子之后会发送钓鱼链接或QR码，要求受害卖家点击或扫码，以接受款项、安排送货或完成交易。

受害卖家如果点击钓鱼链接或扫码，会被转接到假冒银行或送货公司的网站。受害卖家接着会被引导输入银行资料、信用卡资料和一次性密码（OTP）。直到受害卖家发现银行户头或银行卡出现未经授权的交易时才察觉受骗。

警方提醒公众，可通过“ACT”步骤来保护自己。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成的；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。

公众可拨警方热线1800-255-0000，或拨打999报警求助。此外，公众可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网www.scamalert.sg，了解更多防范骗案信息。