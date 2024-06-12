李显龙资政：尊重接纳外族文化 形成宝贵本地华族特征

陈可扬

更新 /
更新 / 2024年6月12日 11:04 PM
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发布 / 2024年6月12日 9:36 PM
国务资政李显龙在新加坡中华总商会和新加坡宗乡会馆联合总会联办，向他致敬的晚宴上发言时说，建立在多元文化环境中的新加坡华族文化是非常宝贵的，也是新加坡华人的特征之一。（谢智扬摄）
国务资政李显龙在新加坡中华总商会和新加坡宗乡会馆联合总会联办，向他致敬的晚宴上发言时说，建立在多元文化环境中的新加坡华族文化是非常宝贵的，也是新加坡华人的特征之一。（谢智扬摄）

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新加坡是世界上唯一华人占多数，却保持多元种族、多元宗教，人人都平等的社会，没有因为华人居多就顺理成章地完全以华族文化作为新加坡文化。本地华人也接受和尊重其他种族和文化，同时也不断和各大种族相互交流。

国务资政李显龙星期三（6月12日）在新加坡中华总商会和新加坡宗乡会馆联合总会联办，向他致敬的晚宴上发言时说，建立在多元文化环境中的新加坡华族文化是非常宝贵的，也是新加坡华人的特征之一。

他强调，所有新加坡人都应该以国家利益为首要考量，虽然新加坡华人跟其他各地的华人属于同个种族，一些华人也觉得所有华人都是龙的传人，就会理所当然地理解和支持中国的立场，但本地人必须牢记，自己首先是新加坡人。

李显龙说：“新加坡有自己的利益考量，也有自己要维护的立场，对一位新加坡人来说，这样的心态是很自然的，也是应有的。”

在谈到新加坡的特征时，李显龙指出，在文化层面上，新加坡融贯中西，也深受东南亚文化影响，从而形成具有本土特色的华族文化。

华社为国家做出巨大贡献

他在发言中也多次肯定本地华社对国家的贡献，包括在当年的金融危机和今年的冠病疫情中，以大局为重积极配合政府一起渡过难关；以及在新加坡脱离殖民统治、成为自治邦、与马来西亚合并以及最终独立的过程中，作为重要的支柱，让新加坡从第三世界发展成第一世界国家。

在接纳新移民方面，李显龙说，华社组织是帮助新移民融入本地社会，帮助他们产生对本地华人独特的身份认同与归属感的重要桥梁，这对促进我国凝聚力是非常重要的。

李显龙还说，华社组织向来对我国的文化发展贡献巨大，宗乡总会、各个会馆以及华文媒体，一直都坚守着发扬和传承文化的使命，努力吸引年轻人加入他们的行列。

他指出，政府也一如既往地重视母语教育，从多方面着手让学生保持对母语以及华族文化的兴趣，通过这些年的努力，让如今年轻一代对本地华人在多元种族社会里的地位和角色，有了更深一层的认识，也更积极发扬本地独特的华族文化。

李显龙说：“我们有理由对华族语言和文化的传承有把握。我相信只要我们多管齐下，再接再厉，就能够让华族文化生生不息，让新加坡的文化底蕴更加深厚。”

他相信，只要华社团结一致，继续与政府紧密合作，就能继续乘风破浪，勇往直前。

李显龙在结束长达13分钟的演讲时，也呼吁大家全力支持黄循财总理与团队，一起携手前进，打造更美好的新加坡。

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