尽管美联储对通胀前景看法较保守，投资者仍保持今年有两次减息的预期，星期三（6月12日）美国隔夜股市再刷新高。

美联储决定今年会减息一次，并调整对通胀的说辞指出，“在实现委员会2%的通胀目标方面取得了适度的进展”，之前的说法是“缺乏更多进展”。

美国5月消费者价格指数与前一个月持平，与去年同期相比上涨3.3%。扣除食物与能源的核心通胀率环比增加0.2%，同比增加3.4%，增幅都低于市场预期。

受到利好消息鼓舞，纳斯达克指数闭市上扬1.53%，标普500指数起0.85%。道琼斯工业指数则微跌0.09%。

在美国通胀数据公布和美联储利率会议前，本地股市走势淡静。新加坡海峡时报指数星期三闭市微跌1.77点或0.05%，收报3307.44点。

星期四（6月13日）已经开始交易的股市表现亮眼。韩国股市上扬1.38%，澳大利亚股市起0.69%，日本股市攀升0.52%。

以下是星期四可关注股票：

*丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）的全资子公司与无关联的第三方签署股权买卖协议，脱售Mapletree Logistics Warehouse(Xian)100%的股权，该公司拥有信托在西安的物流园。预估的销售价约7050万元人民币（约1310万新元），物流园今年3月的估价是7000万元人民币。

*文华东方（Mandarin Oriental）宣布，公司以1亿4800万欧元（约2亿1556万新元）出售集团位于巴黎的两个零售单位。买方是Blackstone Europe LLP旗下的公司Lavender Propco SNC。

*富裕集团（Fu Yu）宣布其子公司Fu Yu Supply Chain Solutions于6月11日收到Evertree Hongkong的律师发出的索偿信（letter of demand），索赔总金额为约93万美元（约125万新元）。子公司目前正就索赔寻求法律意见。

*奥斯国际（Ossia International）的执行主席吴振华与两位集团董事，计划以每股0.145元提出自愿无条件收购献议，把公司私有化。每股收购价比公告前最后一个交易日的股价高出20.83%。目前，吴振华持有集团22.76%的股份，另外两位则分别持股29.84%和22.70%。

*胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）受托机构表示，将迅速召开特别股东大会，让单位持有人批准对信托契约的拟议修订。不过，这次特别股东大会提出的决议与之前不同。对此，信托的管理公司胜宝房地产投资管理公司正考虑最新的决议并寻求法律意见。