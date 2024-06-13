本地股市星期四开盘走高

本地股市星期四（6月13日）开盘走高。截至早上9时05分，海峡时报指数上扬0.54%或17.87点，报3325.31点。

交易量7671万股，交易额1亿1550万元。上升股108只，下跌股30只。

成份股多数走高。凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）起1.95%，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）上扬1.55%，星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）也有1.40%的涨幅。