新加坡股市星期三早盘走高0.41%

美国通胀情况持续改善以致隔夜美股收高，这股升势随蔓延到星期四（6月13日）亚太股市，但各地股市表现不一。新加坡海峡时报指数午休前上扬0.41%或13.70点，报3321.14点。

美联储主席鲍威尔在联邦公开市场委员会会议之后，承认通货膨胀情况已大幅减缓，但仍然处于高位，美联储官员也将今年降息次数的预期减少至一次，减幅是0.25个基点。

亚太股市对利率消息反应不一，日本股市下跌0.28%， 上海和深圳各跌0.30%， 其他股市早盘都上升。

韩国股市以上扬1.37%领涨，台湾起1.14%，澳大利亚和香港分别上扬0.66%和0.57%。

本地股市早盘交易量达7亿4466万股，交易额约4亿元，上升股268只，下跌股192只。

海指成份股跌多涨少，24只股价上扬，四只下跌，两只持平。

凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）领涨早盘股市，上涨1.95%，胜科工业（Sembcorp Industries）攀高1.82%，扬子江船业股价上扬1.66%。

四只下跌股是泰国酿酒（Thai Beverage），其股价下跌1.02%，香港置地（Hongkong Land）滑落0.91%，海庭 (Seatrium）和新翔集团（SATS）分别下挫0.59%和0.35%。