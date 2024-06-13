国大刘小钢教授获颁英国皇家化学学会百年奖 三得奖者中唯一亚洲学者

新加坡国立大学理学院化学系和杨潞龄医学院教授刘小钢，凭借纳米颗粒的生物成像等研究与应用，以及出众的专业知识传播能力，被授予英国皇家化学学会百年奖。

根据国大的文告，刘小钢是今年获颁该奖项的三名得奖者之一，也是唯一来自亚洲的获奖者。他在稀土掺杂上转换纳米粒子（lanthanide-doped upconversion nanoparticles）在生物成像的应用，以及钙钛矿量子点在X光成像上的研究与应用领域，颇有建树。

英国皇家化学学会百年奖（Royal Society of Chemistry’s Centenary Prize）创立于1947年，每年向英国和爱尔兰以外有着优秀专业能力与传播能力的化学家授奖。有60名曾获该奖项的化学家荣获诺贝尔奖。奖项得主将获得5000英镑（约8606新元）现金以及一枚奖牌。

刘小钢在接受《联合早报》采访时说，稀土掺杂上转换纳米粒子具有独特的光学特性、无背景噪音以及低毒性等优势，在生物领域具有广泛的应用，除了生物成像，也能帮助癌症治疗和药物传递。

对于被授予英国皇家化学学会百年奖，他感到惊喜且兴奋，他说：“能够获得这个奖项，我十分荣幸，这是一个非常有分量的奖项，许多得奖者都在之后的研究生涯中取得了诺贝尔奖的成就，他们都是我十分敬佩的研究学者。我非常感谢我的学生和研究团队，这个奖项也是对亚洲科研的认可。”

国大文告引述英国皇家化学学会首席执行官海伦·佩因（Helen Pain）说，获奖者来自不同的背景，他们以不同的方式为我们的知识库做出了贡献，并带来了新的想法和创新。