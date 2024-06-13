Grab用AI在登加绘制地图 提升送餐与配送效率

平台业者Grab在登加推出新计划，借助人工智能技术绘制邻里地图，让私召车司机及配送员更快更准确地找到地址，提升居民体验。

Grab星期四（6月13日）上午在登加组屋区正式启动“配送登加！”计划，以支援登加市镇设施的改善，提升居民的私召车、食物及杂货配送体验。

今年3月起，Grab在登加借助人工智能技术绘制地图，透过架在汽车顶和配送员背包上的“KartaCam”全景摄像机捕捉全景图像，迄今已绘制22个邻里中的六个邻里的地图，并且更新了逾10公里道路及步道、逾160个组屋电梯口等地点。Grab也将这些更新后的数据与开源地图绘制在社群OpenStreetMap共享。

目前登加区的购物中心、超市及餐厅等设施仍在完善当中。根据Grab今年6月展开的调查，55%的登加居民依赖送餐服务来填饱肚子。

也是丰加北基层组织顾问的永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士对Grab的举措表示欢迎。“这肯定会让居民受益，因为这些举措可以帮助居民获得更及时的配送以及私召车预约服务。”

许连碹接受媒体采访时指出，作为新加坡最新的市镇，登加区内的设施需要时间完善。当局收到登加居民难以叫到德士、私召车以及外卖服务的反馈，司机和配送员也反映有时容易迷路。当局已与建屋发展局和陆路交通管理局合作设立更多指路牌，也让谷歌更新了登加一带的地图。

登加居民每月五单送餐一单杂货免配送费

6月14日至12月31日，登加居民透过Grab应用从2000家商户订购餐食或杂货，Grab将免除每月五个送餐订单和一个杂货配送订单的配送费，顶限为8元。这些商户包括快餐店、小吃店、超市以及药妆店等。

促销期间，所有登加居民均可在GrabFood或GrabMart下订单时输入优惠码GRAB4TENGAH，每名用户每月可在GrabFood使用五次，在GrabMart使用一次。第一次使用GrabMart Grocer采购杂货的用户，最低消费满35元，可使用优惠码TRYGMG，享有15%折扣，顶限8元。