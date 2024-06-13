新加坡颁发荣誉奖项给三名企业领袖

新加坡颁发荣誉奖项给三名对新加坡有显著贡献的企业领袖。

新加坡经济发展局星期四（6月13日）发布文告说，尚达曼总统本周颁发了荣誉奖项给三名企业领袖。

获颁“公共服务星章—新加坡卓越之友奖”（The Public Service Star，Distinguished Friends of Singapore）的是应用材料公司（Applied Materials）总裁兼首席执行官加里·迪克森（Gary Dickerson）和赛默飞世尔科技公司（Thermo Fisher Scientific）主席及总裁兼首席执行官马克·卡斯珀（Marc Casper）。

美光科技公司（Micron Technology）全球运营执行副总裁马尼什·巴蒂亚（Manish Bhatia）则获颁“公共服务奖章—新加坡之友奖”（Public Service Medal，Friends of Singapore）。

新加坡经济发展局主席方章文说：“迪克森、卡斯珀和巴蒂亚都大幅拓展了各自公司在新加坡的业务，通过创造良好的就业和商业机会，为本地生态系统带来了益处。应用材料公司、赛默飞世尔科技和美光科技是新加坡制造业的中坚力量，他们的活动深化并加强了新加坡的半导体和医疗保健行业，为我们作为投资目的地的持续吸引力做出了贡献。”