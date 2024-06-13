7月1日起 所有政府机构将统一用gov.sg向公众发送手机短信

从7月1日起，所有政府机构将一律使用gov.sg的发送者身份（SMS Sender ID）向公众发送短信，避免不法分子假冒政府官员行骗。单在去年12月，就有120人因这类诈骗案总共损失超过1300万元。

本地手机使用率高，短信因此成了政府向公众传达资讯的重要渠道之一。政府预计每年发送1亿条短信给公众，通知有关新政策和交易详情等；平均每名公众每年预计收到10条至50多条来自政府的短信。

新发送者身份由政府开源科技部（Open Government Products）开发，从6月18日起陆续采用，7月1日全面生效，即超过100个政府机构将统一使用gov.sg发送短信。

所有gov.sg短信将以单方面通知的内容形式发送，公众无须回复。然而，有关国防部国民服役动员，以及内政部、警察部队和民防部队紧急服务的短信，仍须接收者回复，因此会继续通过各机构的发送者身份发送。

到时，不论是哪一个政府机构发出的短信，公众收到时，手机上显示的发送者都会是gov.sg。点开后，开头会显示发送短信的机构全称，以及短信内容；例如，卫生部的接种疫苗提醒、建屋发展局有关购屋和贷款资格的通知书或季票停车位，以及移民与关卡局关于更新身份证或护照的提醒等。

目前，各政府机构都是通过不同的发送者身份向公众发出短信。然而，这容易引起混乱，也促使不法分子伺机以数字“0”替代字母“O”等手法，冒名发送短信行骗。

智慧国工作团副常任秘书沈丰吉也提醒，有些机构如公立医院并非政府机构，不包括在gov.sg范围内，因此还是会继续使用各自发送者的身份发送短信。他呼吁公众，谨慎识别短信来源，以免受骗。

公众如果对所收到短信的发送者身份存疑，可上网sms.gov.sg查询和通报。