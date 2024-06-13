户头可疑转账高达20万元 女子求职疑被利用洗钱

求职反被利用洗黑钱？误以为当房地产公司行销员，女子坠求职骗局，还介绍友人一同“赚钱”，可友人事后发现银行户头出现多笔可疑转账，数额高达20万。

一名女网民星期二（6月11日）在社交媒体TikTok贴出逾三分钟的视频，忆述她不小心坠入求职骗局的经历，希望借此警惕他人。

视频中，女网民透露这份工作内容要求她帮一家房地产公司当行销员，在不同的社交媒体平台贴出房产信息后就能获得报酬。“听起来不错吧？我确实有收到钱，也没有损失任何金额。”

但她坦言，对方要求她做的事情有点可疑，像是说为了接收行销资金，她需要开设新的银行户头，并把登录的信息交给对方。

对方之后更换了账户使用的电邮、电话以及密码，她完全无法登录银行户头，如今回想起来才觉得有问题，因为她无法使用资金来推销贴文。

但当下她没想太多，也介绍一些友人加入，而前几天她的友人拿到银行账目，看到有多笔转账记录，前后加起来约有20万。

“她没有进行任何的转账，都是一些陌生人，还涉及一家会计公司，我们根本不知道他是谁。”

得知情况后，她联系银行暂停户头，也报案处理，警方则告诉她不要理会联系她的人，并且关闭户头就好，她便照办。

她呼吁公众，如果看到有公司贴出招聘信息，应当联系公司询问是否真的有这份工作，若对方说没有，那明显就是诈骗。