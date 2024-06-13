涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用 九男女将被控

涉嫌将Singpass或银行户头资料“卖给”犯罪团伙，九名男女将在星期五（6月14日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期四（13日）发文告说，九名年龄介于18岁和35岁的男女，将因涉及与钱骡活动相关的罪行被控。他们都被指将Singpass或银行户头交给犯罪团伙使用，以换取现金回报。

当中，一名18岁少年涉在2022年10月为了佣金，到银行开户头后，将户头资料等交给犯罪团伙使用；另一名35岁男子则被指在2023年5月为了取得3000元贷款，开设三个银行户头，再将登录资料等交给犯罪团伙使用。

还有一名19岁少女，涉嫌在2023年7月以450元将Singpass户头交给犯罪团伙使用。

根据刑事法典，教唆他人共谋欺骗银行，一旦的罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；而据滥用电脑法令，交出银行户头资料供犯罪团伙使用，初犯者可被判罚款最高5000元，或坐牢最长两年，或两者兼施。

警方强调，当局严厉看待任何参与或协助诈骗的行为，并会毫不犹豫地将涉案者绳之于法。为避免成为这类罪案的帮凶，公众应拒绝一些看似诱人的赚钱机会，如让其他人使用Singpass户头或银行户头，或用银行户头为他人收款和转账，以快速轻松赚取报酬的机会。

警方也提醒公众，如果被发现与这类犯罪有关联，将被追究责任。