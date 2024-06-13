等待新组屋家庭 7月1日起可申请育儿短期住屋计划补助券

那些已经申请了新组屋的年轻夫妇及家庭，如果在等待新房子竣工的同时，在公开市场上暂时租住整个组屋单位或房间，可从7月1日起向建屋发展局申请每月300元的育儿短期住屋计划（公开市场）补助券。

这项补助券计划将从7月起实行一年，符合资格的家庭最多只能获得3600元的补助。补助券将通过报销（reimbursement）的方式发放，也就是说建屋局不会提前发放补助。申请人每缴交完整的一个月房租，才能获得300元补助；如果出现剩余租约不足一个月的情况，当局不会按比例发放额外补助。

根据建屋局星期四（6月13日）发布的文告，在通过建屋局网站申请补助券前，申请人必须确保他们的房东已经把租约资料呈交给建屋局，而他们身份证上的住址也必须已经更换成租赁单位的地址。

此外，如果申请人是未婚夫妇，他们必须在申请报销租金的三个月内提交结婚证书。比如，一对未婚夫妇要从8月15日起领取补助券，就须在8月15日起的三个月内提交结婚证书。

向直系亲属或近亲租住组屋或房间的人，将无法申请补助券。如果申请人不符合上述列出的条件，建屋局会拒绝申请，或扣住补助券不发放。

在现有的育儿短期住屋计划（Parenthood Provisional Housing Scheme，简称PPHS）下，这些等待新组屋竣工的年轻家庭可以用低于市价的租金暂时向建屋局租房子。

时任副总理兼财政部长黄循财今年2月发表2024年财政预算案声明时指出，建屋局收到不少PPHS申请，并正在加大房源供应，以满足这方面的需求。在过渡期间，政府会为有紧急住房需求的年轻家庭提供更多援助，为期一年。

国家发展部长李智陞过后于3月在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布，符合资格的夫妇及家庭可每月获得300元的PPHS补助券。

