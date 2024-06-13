蚬壳竞购淡马锡旗下兰亭能源资产已领先

能源巨头蚬壳集团（Shell）对淡马锡旗下液化天然气贸易公司兰亭能源（Pavilion Energy）的竞购已处于领先优势，这笔交易将增强蚬壳的液化天然气业务。

彭博社星期四（6月13日）报道知情人士指出，蚬壳已成为领先的竞购者，并正在就收购这些液化天然气业务进行深入谈判，淡马锡希望这些资产的售价能超过20亿美元（27亿新元）。由于谈判是私下进行，知情人士不愿透露姓名。

路透社星期四也报道，淡马锡在最终考虑把兰亭能源的资产脱售给蚬壳，并且两名知情人士透露，交易势将在接下来多天内达成。不过，其中一位消息人士告诉路透社，交易价值将是数亿美元（十亿美元以下）。这将低于淡马锡最初寻求的超过20亿美元的价格。

今年3月间路透社报道说，蚬壳和沙特阿美（Saudi Aramco）等公司已入围竞购兰亭能源的大部分资产。一个月后，它进一步报道蚬壳与沙特阿美进入了最后阶段，开始谈判收购价。

彭博社和路透社在星期四的报道中均指出，淡马锡要出售的兰亭能源资产，并不包括由煤气供应私人有限公司（Gas Supply Pte Ltd）经营的管道天然气业务。彭博社说，管道天然气业务被新加坡视为战略资产。路透社则说，煤气供应公司拥有通过管道从印度尼西亚进口天然气的经营执照。兰亭能源资产的脱售不包括煤气供应公司，是因为涉及能源安全问题。

淡马锡、兰亭能源和蚬壳均拒绝置评。

在乌克兰战争后，由于液化天然气价格强劲，兰亭能源在截至2023年3月的财年取得了盈利。在它取得盈利的多个月后，淡马锡开始寻求脱售兰亭能源的资产。淡马锡网站显示，兰亭能源这家非上市公司截至2023年3月的全年净利为4亿3800万美元，扭转了上年6亿6600万美元的亏损，而收入则增长38％至90亿9000万美元。在2023年3月，兰亭能源的股东权益价值（shareholder equity value）为36亿3000万美元。

蚬壳已是全球最大的液化天然气贸易商，彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）的数据显示它占有全球约20％的天然气销售。在去年获得数十亿美元的盈利后，蚬壳积极扩大其液化天然气业务。

蚬壳供应新加坡四分之一天然气需求 成我国最大天然气供应商

路透社报道指出，蚬壳已供应着新加坡四分之一的天然气需求，这宗交易将使它成为新加坡最大的天然气供应商。

淡马锡是在10年前成立兰亭能源公司，专注于液化天然气相关投资。兰亭能源网站显示，它是新加坡能源市场管理局（EMA）指定的四家液化天然气进口公司之一，通过液化天然气和管道天然气，满足新加坡三分之一的电力和工业天然气需求。它还向新加坡这个世界最大添油港的船舶，供应液化天然气。

兰亭能源成立后不久，于2013年在坦桑尼亚（Tanzania）的三个天然气区块投资了约13亿美元，并通过2019年购买西班牙Iberdrola公司的液化天然气资产（包括英国和西班牙的再气化能力）进入欧洲市场。

在欧洲，兰亭能源进口了西班牙约十分之一的液化天然气，由于俄罗斯入侵乌克兰促使各国减少对俄罗斯天然气的依赖，西班牙通过把液化天然气转口到意大利等国家，已成为欧洲重要的天然气供应国。

路透社引述MST Marquee公司能源分析师索尔·卡沃尼克（Saul Kavonic）说：“兰亭能源在大西洋和太平洋的地位以及船舶液化天然气加注业务，与蚬壳现有的投资组合和液化天然气市场的增长目标非常契合。”