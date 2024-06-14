投资者开始对美国联邦储备局是否维持高利率太长时间，出现避险情绪。标普500指数虽然连续四个交易日破纪录，但只有三分之一的成份股报捷。

亚洲股市期货早盘预计会走低，因为美国人工智能相关股票的涨势开始停顿。澳大利亚、日本和香港的股票期货都看跌。

华尔街股市星期四（6月13日）表现不一。道琼斯工业指数下滑0.17％，纳斯达克和标普500指数则分别上扬0.34％和0.23％。

新加坡股市受到美国通胀数据比预期低的鼓舞，海峡时报指数上扬17.09点或0.52％，收报3324.53点。

星期五（14日）已开市交易的日本和澳大利亚股市走低，韩国股市则走高。

以下是星期五可关注股票：

* 辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）披露，RAM评级服务（RAM Rating Services）給予拟发行的5亿多令吉（约1亿4000万新元）2024-A 系列中期票据的初步评级为AAA评级，以及“稳定前景” 于A级优先中期票据（Senior Medium Term Notes）。

* 中嘉国际（Pharmesis International）宣布，飞扬（音译Fei Yang）已经完成认购公司的410万股新股，交易后公司的发行及缴足股本增加至3170万股。新股将在14日开始交易。

* 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）以1380万元脱售尼德路（Neythal Road）119号资产给不相关第三方，预计于2024／25财年第二季完成。脱售价比截至3月底的1030万元估值高出34％。

* 速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）全资子公司SB Procurement获得总值6亿4750万元的建筑合同，建造PSA Supply Chain Hub @ Tuas。这包括位于大士港口的仓库、闸门、主要输入电力站（intake substation）和辅助建筑。

项目预计于2027年第三季完成，使集团订单总额达约12亿3000万元，这也是集团订单额首次超越12亿元。

* 莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）执行主席吕俊旸医生增持公司股权。他在星期三（12日）以每股1.02元买入80万股，使他在集团的股权增至54.58％。