本地股市星期五早盘下跌0.5%

受到中国和澳大利亚股市下跌影响，多数亚太股市星期五（6月14日）的早盘多是跌盘。新加坡海峡时报指数中午休市前下跌0.5%或16.74点，报3307.79点。

IG亚洲市场策略师叶俊荣说，中国近期出炉的经济数据仍不能让投资者放心，虽然外部需求有较强力的回升，但最新的通货膨胀数据意味内部消费还疲弱。中国经济回弹是否能有更有力的节奏，还需要更多的经济数据来提供更明确的指引。

截至中午12时，香港领跌亚太股市，跌幅达0.66%。上海和深圳股市分别滑落0.37%和0.34%，澳洲股市跌0.31%。

日本股市领涨，上升幅度达0.63%，台湾和韩国股市分别起0.48%和0.37%。

本地股市早盘交易量达6亿1313万股，交易额约3亿零102万元，上升股180只，下跌股256只。

海指成份股股价跌多涨少，18只下跌，六只上扬，六只持平。

丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）以1.63%跌幅领跌成份股，创业公司（Venture）跌1.42%，新科工程（ST Engineering）跌1.24%。

六只股价上升的成份股，涨幅介于0.19%至1.06%。DFI零售集团领涨，泰国酿酒（Thai Beverage）的涨幅也超过1%，达1.04%。