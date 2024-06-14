义顺过去50年建8万组屋单位 居民增至20万

在50年间从农田发展到设施完善的市镇，义顺目前共有20万个居民和八万个组屋单位，另外5500个预购组屋单位正在兴建中。到了2040年，位于义顺真查鲁的新住宅区将提供至少8000个组屋单位。

建屋局星期三（6月12日）宣布义顺真查鲁发展蓝图后，星期五（14日）发布文告，说明义顺市镇的历史与演变。回顾历史，义顺原是种植园和农产，出产过黄梨、橡胶、牲畜和鱼等。在1976年义顺新镇计划下，那一带开始发展成为北部的首个组屋区之一，位于义顺5道第101座组屋的第一批单位隔年推出。

义顺在80年代大兴建设，迅速发展。（建屋发展局提供）

配合组屋的建设，有关当局上世纪70和80年代在义顺发展忠邦邻里设施，增添商店、超市和食肆等，为居民生活提供便利。这是本地所有市镇中最早的邻里区之一。

义顺在随后的20多年里也增设交通设施，包括1987年投入运作的义顺巴士转换站，以及1989年通车的卡迪和义顺地铁站。区内义顺环路周围的马路网络也逐渐完善，居民可更方便来往全岛。

此外，义顺市镇内也逐渐设购物中心、公园和邱德拔医院等设施。忠邦城将打造集民众俱乐部、小贩中心、体育和餐饮设施为一体的综合发展项目，预计2027年竣工。

忠邦城在2016年披上彩色新装，帮助区内患有失智症的年长者更好地认路。（建屋发展局提供）

文告指出，随着义顺的发展，区内有越来越多在那里住了几十年的年长居民。为帮助他们更好地在邻里走动，义顺忠邦城和卡迪中心的组屋2016年陆续披上“新装”，用鲜艳色彩和农业图像作为路标。这也让义顺成为本地首个亲失智症市镇。

义顺虽老但不旧，目前共有20万个居民和八万个组屋单位，其中不少在家居改进计划（Home Improvement Programme）下得以进行翻新，周围邻里也在邻区翻新计划（Neighbourhood Renewal Programme）下增添更多公共设施。

区内这些年来也推出不少新的预购组屋项目，如Aranda Breeze @ Yishun。建屋局说，截至5月底，有5500个预购组屋单位正在兴建中。当局近日也推出真查鲁新住宅区的发展蓝图，到了2040年，那里将提供至少8000个组屋单位。

纵观近50年，义顺从乡村发展成为现代市镇，仍保留许多具有历史价值的角落，如忠邦城入口处的耕田农夫雕像，以及义顺公园内从上世纪屹立至今的树木。

对许多人来说，义顺也是非常具有色彩的市镇，发生过不少轶事。建屋局说，在策划新住宅区时，会采纳新的规划概念和设计点子，以打造具有特殊深厚的市镇，促进居民的归属感。