毒打儿子被揭曾铁链锁儿 离婚男判监两年

发现13岁儿子偷偷联络前妻，离婚汉怒扇耳光，结果被揭曾用水喉打儿背、厕所内铁链锁儿长达五小时，星期五（6月14日）早上判监两年。

53岁被告面对三项触犯儿童与青少年法令（Children and Young Persons Act，简称CYPA）的控状，以及一项刑事恐吓的罪名。控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

被告星期五早上认罪。

受害人是被告的13岁儿子。为保护受害人，法庭令媒体不得报道任何泄露受害人身份的资料，包括被告名字。

根据案情，被告是名私召车司机，与前妻离婚后得到儿子的抚养权，父子俩事发时住在一间组屋单位。

离婚后，被告禁止儿子联系母亲，但在2022年11月30日，他发现儿子发短信给前妻后，一怒之下打了儿子耳光。接着，他取来一条塑胶水喉，打儿子的手臂、背、大腿等，造成对方身上多处淤青。

儿子之后在母亲的陪同下求医，警方事后接到报案。

警方调查显示，被告在2022年1月至12月间，至少三次用铁链将儿子锁在住家的厕所内。

他会用铁链一端圈住儿子的手腕或脚踝，另一端绑在洗脸盆旁的铁杆，并用锁头锁住。被告每次会把儿子锁在厕所内两小时到五小时。

法官星期五早上判被告坐牢24个月。被告申请延后六周服刑，法官批准，被告目前保释在外。