母子健康支援策略行动计划 48项举措已实施过半

母子健康支援策略的行动计划报告，时隔三年正式出炉，报告为促进孩童及家庭健康，并助孩子达到最佳发展潜力，共提出48项举措，其中28项已推出，其余举措将在未来两年内逐步实施。

其中一项举措是在综合诊疗所推出母婴服务模式，让母亲和孩子能够同时获得医疗保健服务。截至今年1月，已有19间综合诊疗所采用这个服务模式。

另一项举措是在全岛不同地区设立家庭援助站（Family Nexus）。这项综合家庭支持项目是一站式社区站点，将不同健康与社会服务汇集在同个屋檐下，方便社区内的年轻家庭获得更全面的支持。

继榜鹅家庭援助站今年1月启用后，位于淡滨尼天地的家庭援助站于星期五（6月14日）正式启用。

主持启动仪式的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高致辞时说，有别于其他家庭援助站，淡滨尼天地家庭援助站设在社区内，是很多家庭日常活动的地方，除了方便家庭获得援助站的服务，还能更容易与其他社区合作伙伴一起推出更多服务项目，例如与国家图书馆联办讲座和活动。

马善高说，淡滨尼天地家庭援助站也是首个让其他合作伙伴共用设施提供服务的家庭援助站。例如，新保集团的社区护士和保健协调员能与关怀机构（Care Corner）合作，更好为家庭提供支持，并满足他们的需求。

卫生部2021年1月成立跨部门母子健康工作小组，针对夫妇在孕前阶段至孩子成长至18岁这段期间制定计划，助每个孩子达到人类发展潜力的极限。马善高是这个跨部门工作小组的主席。

他说，工作小组已完成母子健康支援策略行动计划，报告于星期五在卫生部网站正式公布。