消息：新加坡为炼油业者提供碳税回扣 助它们应付成本和竞争压力

据四名知情人士透露，新加坡为炼油厂和石油化工业者提供碳税回扣（carbon tax rebate），以帮助它们缓解成本压力，从而保持竞争力。这些业者的2024年和2025年碳税将获得可高达76％的回扣。

路透社星期五（6月14日）报道以上消息时指出，新加坡业者正在面对中国和中东新建炼油厂日益激烈的竞争，有关税收优惠将为炼油厂的利润率提供重要的缓冲。

根据咨询公司FGE和伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的数据，以每吨碳排放面对25美元碳税（碳税率每吨25美元）来计算，炼油厂每桶原油的投入，估计将面对80美分至一美元的碳税成本，这将占新加坡炼油厂当前利润的约四分之一。

根据新加坡于1月1日生效的碳税率，每年碳排放量超过2万5000公吨的企业面对每吨25美元的碳税率，直至2025年。2019年至2023年期间的碳税率为每吨5美元。

新加坡政府于2022年宣布，2026-2027年的碳税率将上涨至每吨45美元，到2030年将上涨至每吨50美元至80美元。

三位消息人士表示，炼油和下游行业的主要公司已获得过渡性的碳税回扣，以减轻额外的税务负担，将最终的碳税成本降至每吨6至10美元之间。

还有一名位消息人士说，根据新加坡政府规定的条款和条件，这些炼油厂和下游企业仍需先缴纳每吨25美元的碳税，然后再申请回扣。

新加坡拥有三座炼油厂，总产能为每天111万9000桶，目前由蚬壳（Shell）、埃克森美孚（Exxon Mobil）和新加坡炼油公司（Singapore Refining Company）运营，后者是雪佛龙（Chevron）与新加坡石油公司（SPC）的合资企业，新加坡石油公司由中国石油天然气公司（PetroChina）全资拥有。