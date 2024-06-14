新面孔出任淡滨尼集选区基层组织第二顾问

淡滨尼集选区出现新面孔，新加坡南洋理工大学助理教授陈以君于星期五（6月14日），以淡滨尼基层组织第二顾问身份，与淡滨尼集选区议员一同出席活动。

淡滨尼天地家庭援助站星期五早上举行启动仪式，领军淡滨尼集选区的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，以及永续部兼交通部高级政务次长马炎庆身旁，出现了陈以君的身影。

马善高致辞时，介绍陈以君为淡滨尼基层组织第二顾问。

记者在活动后尝试采访陈以君，但她婉拒采访。

之前因活跃于马林百列集选区基层事务而受瞩目的新加坡理工大学助理教授朱佩玲，日前也已出任马林百列集选区基层组织第二顾问，负责景万岸—菜市分区事务。景万岸—菜市区上个星期天（9日）举行的端午节活动中，舞台布景板已展示出她的新职衔。

朱佩玲也是马林百列50周年庆祝活动的筹委会主席，以及马林百列行动党青年团主席和马林百列公民咨询委员会成员。她今年4月受访时，还未担任基层组织第二顾问。

基层组织顾问向来由执政的行动党议员或在大选中落选的行动党参选人担任，外界因此都把受委基层组织第二顾问的人选，视为下一届大选的参选人。例如，淡滨尼集选区议员朱倍庆以及义顺集选区议员陈浍敏，参选前都曾在各自选区担任基层组织第二顾问。

根据职场社交平台LinkedIn，陈以君拥有新加坡国立大学心理学学士学位，以及哥伦比亚大学临床心理学硕士和市场营销博士学位。

她在南大担任讲师已有九年，之前曾担任新加坡警察部队的心理医生、哥伦比亚商学院助教，以及南洋市场营销与技术中心行业关系与咨询副总监。

陈以君6月11日更换了个人脸书页面头像，照片中的她身穿印有“淡滨尼”字样衬衫。

她于5月1日在脸书上载显示两件衬衫的照片，一件印有“波那维斯达”字样，另一件印有“淡滨尼”字样。她在贴文中说：“上周标志着我在淡滨尼东区旅程的开始。感谢波那维斯达基层和居民对我的支持。期待为淡滨尼社区服务。”

人民行动党执掌的选区因议员退党、辞职等理由，目前有四个议员席位空缺，分别在裕廊、马林百列、淡滨尼和西海岸集选区。

在这四个选区当中，至今出现三个“新面孔”担任基层组织第二顾问。在陈以君和朱佩玲之前，骨外科医生哈宓（Hamid Razak）出任了裕廊集选区的裕泉区基层组织第二顾问。