20个邻里中心等停车场 分批安装电动车充电桩

国税大厦和19个由建屋发展局管理的邻里中心等停车场，将最迟在明年完成安装电动车充电桩，为驾驶者提供更大的便利。

陆路交通管理局的全资子公司EV-Electric Charging（简称EVe）星期五（6月14日）发文告说，已经颁发合同给康福德高ENGIE和Volt Singapore，在20个停车场安装与经营电动车充电桩。

政府计划在建屋局管理的商业建筑、市镇中心和邻里中心安装120个快速充电桩，这是该计划下颁发的首两份合同。

除了国税大厦（Revenue House）停车场，获选展开工程的停车场大多属于建屋局管理的邻里购物中心，分布于各个组屋区。

两家公司各负责10个停车场的安装工程，安装的主要是快速充电桩。每个停车场将平均安装两个充电桩。

充电桩会分批安装，最早的会在今年底启用。全部工程预料最迟于2025年完成。

这些充电桩的对象用户，主要是德士和私召车司机等驾驶里程数高的驾车者。

EVe总裁陈凯锐指出，电动车驾驶者，尤其是德士司机和车队司机（fleet driver）提出的其中一项反馈，是希望靠近咖啡店等设施的公共停车场能有快速充电桩，有助于缩短他们的停工时间。

EVe早前委任八家充电桩运营商组成竞标小组，可竞标各种在公共停车场安装充电桩的招标案，当中包括这一轮获得合同的两家公司。